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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق بمطعم في العمرانية.. صور

جانب من عمليات الإخماد
جانب من عمليات الإخماد
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أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة حريق نشب داخل مطعم بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

حريق مطعم بشارع مستشفى الصدر 

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مطعم بشارع مستشفى الصدر بمنطقة العمرانية غرب المحافظة وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حريق مطعم مستشفى الصدر العمرانية الجيزة غرب المحافظة الحماية المدنية