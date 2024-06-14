جماعة الحوثي تعلن تنفيذ 3 عمليات عسكرية بالصواريخ خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت جماعة الحوثي، أن قواتها قامت بتنفيذ 3 عمليات عسكرية بالصواريخ والمسيرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، جاء ذلك من خلال بيان لها.

وأوضحت جماعة الحوثيون، أن السفن التي تم استهدافها خلال الـ24 ساعة الماضية تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وقالت أن عمليات الإسناد لن تتوقف إلا بتوقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

كما أشارت جماعة الحوثي إلى أن العمليتان الثانية والثالثة استهدفت سفينتي "Seaguardian" و"Athina" في البحر الأحمر، وتم تحقيق إصابات مباشرة بهما.