لبلبة: دوري في «عصابة الماكس» مختلف وسيكون مفاجأة

أقيم مساء أمس الخميس، العرض الخاص لفيلم " عصابة الماكس" في سينما كايرو فيستيڤال، بحضور نجوم الفيلم ورجال الصحافة والإعلام ونجوم الوسط الفني الذين حضروا لدعم زملائهم منهم أحمد الشامي ومصطفى خاطر ومحمد أنور.

تحدثت النجمة لبلبة، عن كواليس الفيلم وقالت أنهم كانوا بمثابة الأسرة الواحدة في رحلة مدرسية، فالفريق كله جمعته مواقف كوميدية عديدة لذا لم يشعروا بصعوبة التصوير رغم المجهود الكبير الذي بذلوه في التصوير بالصحراء والشوارع.

وأضافت أنها لا تستطيع التحدث عن دورها لأنه مفاجأة مختلفة تماما عما قدمته من قبل لذا سيتفاجئ الجمهور به على الشاشة.

وأعربت عن سعادتها بوجودها وسط فريق هذا الفيلم الذي وصفته بالممتع وكان لها ذكريات عديدة معهم لن تنساها.

وأجمع كل فريق العمل على أن اوس أوس هو رأس المقالب في اللوكيشن حتى أنه كان يسرق باروكة لبلبة ويقوم بتنفيذ المقالب بهم جميعا، وأكد المخرج على أنه الوحيد الذي يتقبل منه الجميع أي نوع من المزاح.

فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.