مصرع شخص وإصابة 5 في حوادث تصادم بالمنيا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 5 آخرين في 4 حوادث سير متفرقة بمدن المنيا.

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية يفيد بوقوع 4 حوادث بمدن العدوة وبني مزار والمنيا أسفر عن مصرع شخص وإصابة 5 أشخاص آخرين.

ورد بلاغ لمأمور مركز شرطة المنيا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي القديم أسفر الحادث عن إصابة كلا من (أبانوب غبريال وهيب 21 سنة مقيم ملوي مصاب بارتجاج -مايكل هاني صليب 20 سنة مقيم ملوي مصاب بكسر بالقدم اليسرى ) تم نقل المصابان لمستشفى المنيا العام.

وورد بلاغ لمأمور مركز العدوة يفيد بتصادم سيارة ربع نقل مع دراجة بخارية بالطريق الصحراوي الغربي أسفر عن مصرع (رمضان ربيع مختار 28 سنة مقيم العدوة - أشرف زكي أحمد 23 سنة مقيم العدوة مصاب بجرح متهتك بالذراع الأيسر ) تم نقل جثمان المتوفي إلى لمشرحة مستشفى مغاغة ونقل المصاب لمستشفى مغاغة.

وورد بلاغ لمأمور مركز بني مزار يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق مصر أسوان الزراعي، وأسفر الحادث عن إصابة كلا من (محمود محمد عبد الوهاب 26 سنة مقيم الجرنوس مصاب بكسر بالساق اليمني -علاء محمد شلقامي 28 سنة مقيم الجرنوس مصاب بكسر مضاعف بالساق اليسرى والذراع اليسرى ) تم نقل المصابان لمستشفى بني مزار العام.

تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور وجارى إخطار النيابة العامة للتحقيق.