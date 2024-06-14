مصطفى فتحي يكشف حقيقة البكاء بعد هدفه في شباك سموحة

نفى مصطفى فتحي نجم نادي بيراميدز، ما تردد عن بكائه بعد إحرازه الهدف الثاني للفريق في شباك سموحة باللقاء الذي انتهى بفوز بيراميدز بثلاثية نظيفة على استاد الدفاع الجوي.

وقال مصطفى فتحي في تصريحات للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، إنه لم يبك متأثرا بأي شيء ولم يبك من الأساس، وكل ما حدث أنه بعد تسجيل الهدف حاول زميله البوركيني بلاتي توريه الإمساك به للاحتفال فارتطمت يد توريه بوجهه.

وقال نجم بيراميدز: شعرت بحالة دوار بسيطة من الارتطام بالوجه مع بلاتي ولذلك سقطت على الأرض لبعض الثواني محاولا عدم الوقوف حتى استعادة الوعي بشكل كامل، وما أشيع عن بكائي أمر غير صحيح بالمرة.

يذكر أن مصطفى فتحي سبق له اللعب لنادي سموحة على سبيل الإعارة من نادي الزمالك قبل أن يعود للفريق الأبيض وبعدها رحل لنادي الاتفاق السعودي قبل أن يعود إلى نادي بيراميدز.

مصطفى فتحي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وسموحة

اختير مصطفى فتحي لاعب نادي بيراميدز، أفضل لاعب في مباراة سموحة بالدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز فوزًا كبيرًا على سموحة بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء المؤجل من الجولة 11 من بطولة الدوري.

وقدم اللاعب مباراة قوية للغاية وسجل هدفا، وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز العاشر على التوالي، ليرفع رصيد الفريق إلى 56 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري.