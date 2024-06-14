الخارجية الأمريكية: مستعدون لزيادة الضغط على إيران في حال عدم تعاونها مع الوكالة الذرية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن مستعدة لزيادة الضغط على إيران في حال عدم تعاونها مع الوكالة الذرية.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن تقرير الوكالة الذرية يوضح أن إيران تهدف إلى توسيع برنامجها النووي في السنوات القادمة.

وفي وقت سابق، قالت وكالة أنباء "رويترز"، نقلًا عن دبلوماسيين إن إيران تخطط لتركيب سلاسل جديدة من أجهزة الطرد المركزي التي تقوم بتخصيب اليورانيوم في موقعي التخصيب التابعين لها تحت الأرض.

وقال عدد من الدبلوماسيين، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب خطة إيران لإصدار تقرير للدول الأعضاء بالتخطيط الإيراني لتوسيع برنامجها النووي.