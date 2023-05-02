113 قضية مختلفة على موائد نقاش الحوار الوطني.. وخبراء لمناقشة كل ملف

أكد زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، أنه عقب الجلسة الافتتاحية للحوار غدًا ستنطلق اللجان في عملها، مشيرًا إلى أنه يوجد 19 لجنة لمناقشة 113 قضية مختلفة، بناءً على آلاف المقترحات من القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني.

وأضاف القاضي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن لجنة الشباب بها 7 ملفات رئيسية وهي: ريادة الأعمال والتمكين السياسي للشباب، والمصريين بالخارج، والاتحادات الطلابية، ومراكز الشباب، والأندية الرياضية، وذوي الهمم.

وتابع، أن هناك خبراء متخصصين في كل المجالات لمناقشة تلك القضايا ومناقشة كل ملف، وسيتم رفع التوصيات الصادرة إلى مجلس الأمناء تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والخروج بتوصيات عملية وقابلة للتحقيق، وفي إطار إمكانيات الدولة المتاحة، حتى نستطيع تحقيق أقصى استفادة من الحوار الوطني.

وشدد المقرر المساعد للجنة الشباب، على أن كافة الآراء سيتم عرضها بمنتهى الصدق ولا يوجد حجر على أي رأي، مع ضرورة الإدارك بإمكانيات الدولة المصرية، منوهًا أنه تمت مخاطبة عدد من جهات الدولة للحصول على معلومات رسمية صحيحة، من أجل العمل بشكل سليم والخروج بنتائج واقعية.

وأوضح أنه يوجد مدونة سلوك ولائحة تحدد عمل اللجان وكيفية المناقشة وإدارة الحوار، بالإضافة إلى بعض الاسترشادات التي يمكن الاعتداد بها من المشاركين، متمنيًا الخروج بتوصيات فاعلة من أجل أن تصب في صالح الشعب المصري، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الحوار الوطني.