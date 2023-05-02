تشافي يشرك ديمبلي في التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أوساسونا

يستضيف فريق برشلونة نظيره أوساسونا، فى تمام الثامنة والنصف، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الـ 33 من عمر الدورى الاسباني لكرة القدم "الليجا".

ومن المتوقع أن يشرك تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، الفرنسي عثمان ديمبلي، أساسيا لأول مرة منذ عودته من الإصابة، في مواجهة أوساسونا، بينما سيجلس رافينيا على مقاعد البدلاء.

وعاد ديمبلي لقائمة برشلونة في مباراة بيتيس الماضية، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، وشارك كبديل في الشوط الثاني.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: بالدي - كريستينسن - أراوخو - كوندي.

الوسط: دي يونج - بوسكيتس - بيدري.

الهجوم: جافي - ليفاندوفسكي - ديمبلي.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الليجا برصيد 79 نقطة، بينما يقع اوساسونا فى المركز التاسع برصيد 44 نقطة.