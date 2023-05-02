توفير 2979 طن أسمدة للمزارعين وتوريد 73 ألف طن قمح لصوامع الوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، على توافر كميات كبيرة من الأسمدة الأزوتية اليوريا والنترات بالجمعيات التعاونية الزراعية بمراكز المحافظة الإدارية الخمس، مشيرًا إلى المتابعة الدورية للأرصدة وصرف الأسمدة لزراعات الموسم الصيفي.

وقال المرسي، إن رصيد المحافظة من الاسمدة يبلغ 2979.850 طن من اليوريا والنترات بجميع الجمعيات الزراعية التعاونية بإشراف إدارة التعاون الزراعى بالمحافظة برئاسة المهندس محمد كامل.

وأضاف المرسي، أن كميات القمح التي تم توريدها داخل وخارج صوامع المحافظة بلغت 72 الف و873 طن، بواقع توريد 12 الف و526 طن بصوامع الخارجة، و28 ألف و686 طن بصوامع شرق العوينات، وتوريد 31 ألف طن خارج المحافظة كما أن المساحة المنزرعة هذا الموسم بالمحافظة والتى بلغت 436 ألف و505 فدان، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى، والمساحات الأكبر في منطقة شرق العوينات بواقع 186277.6 فدان.

ولفت المرسي، إلى المتابعة اليومية لتوريد كميات القمح لصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة، وتسير إجراءات إستلام وتوريد المحصول من المزارعين والحصول على المستحقات المالية بشكل فورى وذلك من خلال اللجان المشكلة بالصوامع لإستلام محصول القمح.

وأشار إلى أن المحافظة تحرص سنويًا على التوسع في المساحات المنزرعة بالقمح بالإضافة إلى توفير عدد كبير من التقاوى الجيدة ذات الإنتاجية العالية بالحقول الإرشادية، علاوة على المتابعة الدورية منذ بدء الزراعة حتى حصاد المحصول.