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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على عاطل لسرقته كشافات إنارة من داخل مخزن بمنشأة ناصر

أرشيفيه
أرشيفيه
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كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (6 كشافات إنارة - 12 لوح صــاج) مـــن داخل مخزن الخردة "ملكه" بدائرة القســـم. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم). 

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة ، وبتطوير مناقشتـــه إعترف بأنه وراء إرتكاب واقعة سرقة باب حديد من داخل مخزن خردة بدائرة القسم ، ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) وتم بإرشــاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها ، وبإستدعاء المجنى عليهمـــا تعرفا على المضبوطات، وإتهماه بالسرقة. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

الاجهزة الامنية بالقاهرة لقسم شرطة منشأة ناصر مديرية أمن القاهرة