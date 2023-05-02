القبض على عاطل لسرقته كشافات إنارة من داخل مخزن بمنشأة ناصر

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (6 كشافات إنارة - 12 لوح صــاج) مـــن داخل مخزن الخردة "ملكه" بدائرة القســـم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهتـــه إعترف بإرتكاب الواقعة ، وبتطوير مناقشتـــه إعترف بأنه وراء إرتكاب واقعة سرقة باب حديد من داخل مخزن خردة بدائرة القسم ، ملك (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) وتم بإرشــاده ضبط كافة المسروقات المُستولى عليها بمكان إخفائها ، وبإستدعاء المجنى عليهمـــا تعرفا على المضبوطات، وإتهماه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .