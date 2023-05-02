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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

المخابرات البريطانية: روسيا لديها مشاكل لوجستية في الحرب ضد أوكرانيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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ذكرت وزارة الدفاع البريطانية أنه لا تزال المشاكل اللوجستية تمثل معضلة أساسية لروسيا في حملتها العسكرية ضد أوكرانيا.

وقالت الوزارة -في صفحتها عبر منصة تويتر نقلا عن بيانات استخباراتية- إنه في 27 أبريل 2023، زعمت وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بالجيش الروسي أن نائب وزير الدفاع الروسي العقيد ميخائيل ميزينتسيف قد تم فصله.

وشغل ميزينتسيف حقيبة الخدمات اللوجستية العسكرية، وكان في المنصب لمدة ثمانية أشهر فقط.

ولم يتم تأكيد إقالة ميزينتسيف على الفور، لكن التكهنات بشأن مستقبله تسلط الضوء على بقاء المشكلات اللوجستية في قلب حملة روسيا المتعثرة في أوكرانيا، على حد وصفها.

ووفقا للاستخبارات البريطانية، ليس لدى روسيا ذخيرة كافية لتحقيق النجاح في الهجوم. إذ تؤدي ندرة الذخيرة إلى الانقسامات الداخلية، وعلى الأخص بين وزارة الدفاع الروسية ومجموعة فاجنر.

وتواصل روسيا إعطاء الأولوية القصوى لتعبئة صناعتها الدفاعية، لكنها لا تزال تفشل في تلبية مطالب الحرب. بينما يصر القادة السياسيون في روسيا على المطالبة بالنجاح في ساحة المعركة، فإن المتخصصين في مجال اللوجستيات في روسيا عالقون في الوسط "- بحسب للمخابرات البريطانية.

المخابرات البريطانية الحرب ضد أوكرانيا روسيا