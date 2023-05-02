الصحة السودانية: المستشفيات تعمل بكفاءة والخدمات تضررت بولايتين فقط

قال منتصر عثمان، المسؤول بوزارة الصحة السودانية، إن معظم المستشفيات والمراكز الطبية تعمل بكفاءة خلال الوقت الراهن، وذلك على الرغم من الاشتباكات التي تشهدها بعض المناطق في البلاد.

وأوضح المسؤول بوزارة الصحة السودانية، خلال مُداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أن معظم عمليات نزوح سكان المناطق القريبة من بؤر الاشتباكات في السودان، ذهبت إلى ولايتي نهر النيل والجزيرة، كما شهدت بعض الولايات الشمالية أيضًا عمليات نزوح للمواطنين.

وأضاف المسؤول بوزارة الصحة السودانية، أن الخدمات الصحية لم تتضرر سوى في ولايتين أو ثلاث من أصل 12 ولاية، شهدت اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع على مدى الاسبوعين الماضيين.

واندلعت اشتباكات في السودان، منذ 15 أبريل الماضي، بين الجيش النظامي وميليشيا الدعم السريع المُتمردة، خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة وخفض التصعيد والعودة لطاولة المفاوضات؛ لحقن دماء الشعب السوداني.