سيد عبدالحفيظ وعدلي يستقبلان بعثة الأهلي في الإمارات

يستقبل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وسمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق، بعثة الأهلي اليوم في الإمارات، حيث يتواجد الثنائي هناك من الأمس من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة باستقبال بعثة الأحمر.

وتأكد غياب محمد الضاوي كريستو لاعب الأهلي عن مباراة السوبر المحلي الجمعة القادم بسبب استمرار الإصابة في كاحل القدم.

ووصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى الإمارات لخوض مباراة نهائي كأس السوبر المصري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس فيديو من وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى الامارات لخوض لقاء نهائي كأس السوبر.

قرر مسئولو نادي الزمالك الاعتذار رسميًّا عن عدم خوض لقاء السوبر أمام الأهلي المقرر له يوم الجمعة المقبل في الإمارات.