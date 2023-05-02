ads
الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد يحيل المسئول عن إزالة مشروعات الشباب للتحقيق

أحد الاستغاثات
أحد الاستغاثات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن إزالة مشروعات الشباب من شارع طرح البحر أمام حديقة المنتزة وإحالته للتحقيق. 

وأكد المحافظ، استمرار تواجد عربتي الشابين: مصطفى عبد القادر ومحمد ياسر في نفس مكانها الحالي،  وعدم اتخاذ أي إجراء يعيق ممارسة الشباب لمهنتهم ومصدر رزقهم، مشددًا على أنه يقدم كافة الدعم والتسهيلات لمشروعات الشباب الصغيرة التي تكون مصدر رزق لهم ولأسرهم وتعينهم على صعوبات الحياة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المهنية وأن يكونوا أصحاب مشروعات استثمارية مميزة خلال حياتهم المقبلة.

جاء ذلك فور رصد محافظ بورسعيد لاستغاثة الشابين على مواقع التواصل الاجتماعية بعدما وجه مسئولي الحي الشباب بإزالة مشروعاتهم الصغيرة من الشارع.

IMG_٢٠٢٣٠٥٠٢_١١٠٥٠٩
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٢_١١٠٥٠٩
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٢_١١٠٤٥٤
IMG_٢٠٢٣٠٥٠٢_١١٠٤٥٤
بورسعيد محافظ بورسعيد مشروعات الشباب الشباب التحقيق