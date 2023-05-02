محافظ بورسعيد يحيل المسئول عن إزالة مشروعات الشباب للتحقيق

وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المسئول عن إزالة مشروعات الشباب من شارع طرح البحر أمام حديقة المنتزة وإحالته للتحقيق.

وأكد المحافظ، استمرار تواجد عربتي الشابين: مصطفى عبد القادر ومحمد ياسر في نفس مكانها الحالي، وعدم اتخاذ أي إجراء يعيق ممارسة الشباب لمهنتهم ومصدر رزقهم، مشددًا على أنه يقدم كافة الدعم والتسهيلات لمشروعات الشباب الصغيرة التي تكون مصدر رزق لهم ولأسرهم وتعينهم على صعوبات الحياة، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المهنية وأن يكونوا أصحاب مشروعات استثمارية مميزة خلال حياتهم المقبلة.

جاء ذلك فور رصد محافظ بورسعيد لاستغاثة الشابين على مواقع التواصل الاجتماعية بعدما وجه مسئولي الحي الشباب بإزالة مشروعاتهم الصغيرة من الشارع.

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