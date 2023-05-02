جريمة غامضة.. العثور على 7 جثث بعقار في الولايات المتحدة

عثرت الشرطة الأمريكية على 7 جثث، أمس الإثنين، في بناية من القرب من مدينة هنريتا الصغيرة في ولاية أوكلاهوما، ومن بين هذه الجثث جثتا فتاتين مراهقتين كانتا مفقودتين وجثة شخص مدان بارتكاب جريمة جنسية.

وبحسب تقرير “سكاي نيوز”، يقول إيدي رايس، رئيس الشرطة في مقاطعة أوكمولجي التابعة للولاية إن أفراد الشرطة عثروا على الجثث عندما فتشوا منزلًا كان يعيش فيه جيسي مكفادين المدان بارتكاب جريمة جنسية.

وأضاف رايس أن الجثث الأخرى تشمل على الأرجح أفراد عائلة مكفادين، لافتا إلى أن مسؤول الطب الشرعي في المقاطعة لم يحدد بعد هوية أصحاب الجثث بشكل رسمي.

وأصدرت سلطات المقاطعة تنويهًا للإعلان عن اختفاء الفتاتين، لكنها ألغت هذا التنويه بعد العثور على الجثث.

يذكر أن كان من المقرر أن تبدأ محاكمة مكفادين (39 عاما)، الإثنين، بتهمة استخدام هاتف محمول أثناء وجوده في السجن لإرسال رسائل جنسية إلى فتاة مراهقة.

وتظهر سجلات السجون أن مكفادين أدين في 2003 بارتكاب جريمة الاغتصاب في أوكلاهوما.