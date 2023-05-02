صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الثلاثاء، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.04 % ليصل إلى 17,318.6 نقطة.

كما ارتفع مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.16 % ليصل إلى مستوى 3,000.44 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 4,545.41 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX50 بنسبة 0.01 %، ليصل إلى مستوى 3,062.17 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 0.05 % ليصل إلى مستوى 20,696.57 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.09 %، وصولا الي 7,196.89 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 0.26%، وصولا الي مستوى 2,826.76 نقطة.







