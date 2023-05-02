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الثلاثاء 02 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تعيين منسقة مقيمة للأمم المتحدة للشئون الإنسانية في السودان

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كلمنتين نكويتا سلامي، من الكاميرون، نائبة لممثله الخاص في السودان، وستصبح أيضا منسقة مقيمة للأمم المتحدة ومنسقة للشؤون الإنسانية في السودان خلفا لـ "كاردياتا لو نديا"، من السنغال، التي أعرب الأمين العام عن امتنانه لتفانيها في العمل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تتمتع نكويتا سلامي بخبرة تمتد ثلاثين عاما في مجال الشؤون الإنسانية والحماية، غالبيتها في الميدان، وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت مديرة للمكتب الإقليمي لشرق أفريقيا والقرن الإفريقي ومنطقة البحيرات العظمى بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش السودان الازمة في السودان