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الثلاثاء 02 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

العملات
العملات
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تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 2 مايو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي: 

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 33.9496 جنيه للشراء، مقابل 34.0695 جنيه للبيع.

 بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 38.6523 جنيه للشراء، مقبل 38.7779 جنيه للبيع. 

أما  الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.5330 جنيه للشراء، مقابل 34.6580 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 22.5523 جنيه للشراء،  مقابل 22.6254  جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو: 4.4607 جنيه للشراء، مقابل 4.4763  جنيه للبيع. 

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي: 

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2222 جنيه للشراء، مقابل 8.2486 جنيه للبيع.

 وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 100.6396 جنيه للشراء، 101.0377 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3965 جنيه للشراء، مقابل 8.4254 جنيه للبيع.

 

اسعار العملات العملات اليوم