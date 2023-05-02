أسعار العملات اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023

تباينت أسعار العملات الأجنبية، خلال التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، 2 مايو 2023، وفيما يلي بيان بالأسعار وجاءت على النحو التالي:

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو: 30.8380 جنيه للشراء، مقابل 30.9357 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو الأوروبي نحو: سجل 33.9496 جنيه للشراء، مقابل 34.0695 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو: 38.6523 جنيه للشراء، مقبل 38.7779 جنيه للبيع.

أما الفرنك السويسرى فقد سجل نحو: 34.5330 جنيه للشراء، مقابل 34.6580 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الـ100 ين يابانى نحو: 22.5523 جنيه للشراء، مقابل 22.6254 جنيه للبيع.

كما سجل سعر اليوان الصينى نحو: 4.4607 جنيه للشراء، مقابل 4.4763 جنيه للبيع.

وعلى صعيد أبرز العملات العربية فجاءت كما يلي:

سجل سعر الريال السعودي نحو: 8.2222 جنيه للشراء، مقابل 8.2486 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي نحو: 100.6396 جنيه للشراء، 101.0377 جنيه للبيع.

أخيرا سجل سعر الدرهم الإماراتى نحو: 8.3965 جنيه للشراء، مقابل 8.4254 جنيه للبيع.