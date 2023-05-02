رسميا.. بيراميدز بديلا للزمالك في السوبر أمام الأهلي

كشف إيهاب الكومي، عضو اتحاد الكرة، عن بديل الزمالك في بطولة السوبر المصري أمام الأهلي، بعد انسحاب الفريق الأبيض من البطولة، المقرر إقامتها في الإمارات، يوم الجمعة المقبل.

وأكد الكومي أن نادي بيراميدز هو من سيشارك فى بطولة السوبر المصري بالإمارات أمام الأهلي بدلا من نادي الزمالك.

وقال الكومي فى تصريحات عبر قناة”الحدث اليوم: “وفقا للوائح سيشارك بيراميدز فى بطولة السوبر المصري، وحصلنا على موافقته للمشاركة فى البطولة بعد اتصالات منذ قليل، بعد اعتذار الزمالك".

وأعلن نادى الزمالك اعتذاره رسميا عن المشاركة فى مباراة السوبر أمام الأهلى والتى من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل فى الإمارات.

جاء هذا القرار بعد إعلان مرتضى منصور عبر فيديو على قناته على يوتيوب بأن الزمالك لن يشارك فى لقاء السوبر بسبب ما يتعرض له من ظلم كبير لصالح منافسه خاصة فى أزمة إيقاف اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

