تعرف على أول مَن بدأوا التوقيت الصيفي

بدأ التوقيت الصيفي منذ أيام قليلة حيث تقدمت التوقيت لساعة واحدة فقط، وربما تسبب الأمر في بعض الجدل لدى الناس حول العالم وارتباك حتى تم تعديل التوقيت في جميع الهواتف والساعات واستقر الأمر على وضعه الطبيعي، ولا يعرف الناس من أين بدأ فكرة التوقيت الصيفي وأول من بدأواه، حيث يعتبر الألمان هم أول من طبقوا التوقيت الصيفي فعليًا.

وبدأ الأمر من الألمان لأول مرة خلال الحرب العالمية الأولى عام 1916، حينما أمر الجيش بتقديم الساعات، وكان الهدف من ذلك حفظ الفحم خلال الحرب، للاستفادة بأقصى حد من ضوء الشمس ولتقليل الحاجة إلى الضوء الصناعي، وسرعان ما حذت الولايات المتحدة حذو ألمانيا، مع أول تحول زمني موسمي في البلاد عام 1918، وبعدها اعتمدت عدة بلدان هذا التوقيت، بما في ذلك أستراليا وبريطانيا العظمى.

ومنذ ذلك الوقت أصبح التوقيت الصيفي معترف به وتتبعه أغلب دول العالم في كل عام مع قدوم الصيف وبعد انتهاء فصل الشتاء من أجل تعديل ساعات النهار والليل في الدول بما يناسب النظام الطبيعي للحياة وممارسة المهام اليومية.