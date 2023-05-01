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الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب سقط من مقطورة شاحنة بالوادي الجديد

سيارة اسعاف - أرشيفية
سيارة اسعاف - أرشيفية
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لقى شاب مصرعه، إثر سقوطه من أعلى مقطورة شاحنة محملة بالغلال، اليوم الإثنين، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد. 

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي.

تبين وفاة عبد الواحد كامل عبد النعيم، 24 عامًا، مقيم قرية صبيح التابعة لمركز الفرافرة إثر سقوطه من اعلى مقطورة شاحنة محملة بالغلال أثناء نقل المحصول لشون القمح بمدينة الفرافرة. 

جرى نقل جثمان المتوفى لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت جهات التحقيق. 

 

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