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الإثنين 01 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الاستعلام عن حالة طفل خسر عينه بسبب حجر ببولاق الدكرور

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاته حول إصابة طفل في عينه نتيجة قام صديقه بإلقاء حجر عليه دون قصد، وقد أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفل المصاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من والد طفل في العقد الأول من العمر، مصاب في العين اليسرى يتهم فيه صديق نجله بالتسبب في إصابته خلال لهوهما في الشارع ومرفقا تقريرا طبيا يفيد فقأ عين نجله.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات. 

النيابة العامة بجنوب الجيزة طفل قسم شرطة بولاق الدكرور