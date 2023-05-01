الاستعلام عن حالة طفل خسر عينه بسبب حجر ببولاق الدكرور

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاته حول إصابة طفل في عينه نتيجة قام صديقه بإلقاء حجر عليه دون قصد، وقد أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للطفل المصاب تمهيدا لسؤاله حول الواقعة، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من والد طفل في العقد الأول من العمر، مصاب في العين اليسرى يتهم فيه صديق نجله بالتسبب في إصابته خلال لهوهما في الشارع ومرفقا تقريرا طبيا يفيد فقأ عين نجله.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.