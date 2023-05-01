التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها في حادث تصادم بالجيزة

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها بعدما صدمتها أتوبيس بشارع الجامعة بدائرة قسم شرطة الجيزة، وقد طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

الواقعة بدأت، بتلقي رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بشارع الجامعة دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة ممرضة في عقدها الخامس عبور الطريق صدمها أتوبيس مما تسبب في مصرعها جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تحفظت القوات على السائق والأتوبيس المتسببين في الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

