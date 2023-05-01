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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تظاهر آلاف العمال في تايبيه احتجاجا على سياسة الحزب الحاكم بشأن الأجور

تظاهر آلاف العمال
تظاهر آلاف العمال في شوارع العاصمة التايوانية تايبيه
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تظاهر آلاف العمال في شوارع العاصمة التايوانية تايبيه اليوم الإثنين في ذكرى عيد العمال؛ احتجاجا على سياسة الحزب الديمقراطي التقدمي (الحاكم)، بشأن الأجور وحقوق العمال.

وأوضحت صحيفة (فوكس تايوان) المحلية - عبر موقعها الإلكتروني - أن المتظاهرين أعربوا عن خيبة أملهم من فشل الحكومة التايوانية في تقديم برامجها الخاصة بسياسة العمل في شارع كتاجالان، أمام مبنى رئاسة الجمهورية التايوانية قبل بدء المسيرة ظهر اليوم.

من جانبه، قال رئيس اتحاد نقابات العمال التايواني شيانج شين-شينج، إنه على الرغم من حصوله على الأغلبية التشريعية على مدار السنوات السبع الماضية فقد فشل الحزب الديمقراطي التقدمي في تحقيق أهداف الرئيس تساي إنج وين الذي تعهد بسن قانون الحد الأدنى للأجور.

وأضاف أنه على الرغم من زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 28.36% منذ تولي تساي منصبها فقد تآكلت الأجور الحقيقية بشكل فعال بسبب التضخم.

العمال تايبيه تايوان