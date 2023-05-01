البابا تواضروس يفتتح قسم الطوارئ بمستشفى تابعة لكنيسة السيدة العذراء بسموحة

زار قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الاثنين مستشفى تابعة لكنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البار بسموحة تحت مظلة الأمانة العامة للمستشفيات الكنسية القبطية الأرثوذكسية التي أسسها المتنيح القمص ميخائيل سعد مؤسس خدمة بيت النعمة وومؤسس الكنيسة.

وافتتح قداسة البابا قسم الاستقبال والطوارئ بعد تطويره ليسع ١٠ أسرة لخدمة مرضى الطوارئ، وافتتح أيضًا عيادتي قسم الأسنان بعد تطويره، وزار قداسته صيدلية المستشفي وقسم الاستعلامات والعلاقات العامة.

بعدها حضر قداسته حفل تكريم مجلس إدارة المستشفي المنتهية مدته وتضمن الحفل فقرات وكلمات عديدة من أعضاء مجلسي الإدارة السابق والجديد وكهنة الكنيسة ومسؤولي الأمانة العامة للمستشفيات. ثم كرم أعضاء المجلس السابق والذين ساهموا ولهم بصمة في خدمة المستشفي.

وألقى قداسته كلمة روحية عن كيفية الاستمرار في تقديم خدمة طبية مميزة من خلال ثلاثة محاور:

التقدير: للذين تعبوا، التجديد: للمنشأة والأجهزة، التطوير: في الرؤية والأفكار.

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