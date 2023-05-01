رئيس مياه الدقهلية يكرم العاملين المحالين للمعاش باحتفالية "يوم الوفاء".. صور

كرم اليوم مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، العاملين المحالين للمعاش من الشركة خلال الفترة من شهر يوليو وحتى ديسمبر 2022، وذلك باحتفالية "يوم الوفاء" التي أُقيمت بمقر قاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام الشركة.

جاء ذلك بحضور حوالي 130 من العاملين المحالين للمعاش، وعدد من قيادات الشركة، وعلى رأسهم المهندس ناجي شكر، مدير عام الأمن وعضو مجلس الإدارة، والمهندس ماجد عرفة، مدير عام الكهرباء والديزل وعضو مجلس الإدارة.

وقد أعرب نصر خلال كلمته بالحفل، عن سعادته البالغة لإقامة تلك الاحتفالية، والتي تقيمها الشركة للاحتفاء وتكريم العاملين المحالين للمعاش، حيث تقدم لهم بالشكر على ما بذلوه من جهود مضنية خلال فترة عملهم، مما ساهم في ارتقاء وتقدم الشركة، كما أكد على أهمية دور كل فرد بالشركة، خاصة أن الشركة تقدم خدمات حيوية تمس حياة المواطنين بشكل يومي، وهي خدمات مياه الشرب، والصرف الصحي.

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