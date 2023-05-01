نائب رئيس الإسماعيلي يكشف للبوابة نيوز حقيقة تجديد عقدي الشامي ومدبولي

كشف محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة المعينة في الإسماعيلي، حقيقة بدء اللجنة في التفوض على عقود تجديد اللاعبين الذين تنتهي تعاقدهم مع الفريق، بنهاية الموسم الجاري، والذي يأتي على رأسهم بينهم محمد الشامي وأحمد مدبولي، بجانب التفاوض على فسخ عقود اللاعبين الذي خرجوا من حسابات الجهاز الفني للدراويش.

وقال محمد شيحة في تصريحات خاصة للبوابة نيوز: « المجلس اتفق على تأجيل التفاوض مع لاعبي الفريق الكروي الأول، الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري لحين نهاية الموسم».

وتابع: «جاء قرار مسؤولي الإسماعيلي لسببين: أولهما أن الجهاز الفني يرغب في تركيز اللاعبين خلال المباريات المقبلة، من أجل تحسين النتائج، والبقاء في الدوري الممتاز، والسبب الثاني يتمثل في محاولة اللجنة المؤقتة توفير سيولة مالية، حتى يتم منح اللاعبين مقدما ماليا بعد تجديد عقودهم».

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز، يوم 9 مايو الجاري، على استاد الدفاع الجوي، في لقاء مؤجل لحساب منافسات الأسبوع الـ 24.

و يأتي الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 11 آخرين وتلقي 8 هزائم، على الجهة الأخرى يأتي بيراميدز في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.