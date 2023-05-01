حسام حسن يطالب إدارة المصري بسرعة التجديد لجريندو وإيميكا

طالب الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي المصري البورسيعيدي بقيادة حسام حسن، تجديد عقدى محمد جريندو وإيزي إيميكا، قبل نهاية الموسم الجارى، نظرًا لحاجة الفريق لخدمات كلا اللاعبين.

وعقد حسام حسن، جلسة مع إدارة النادي، من أجل سرعة إنهاء ملف تجديد عقدي الثنائي والذي ينتهي عقدهما ا بنهاية الموسم الجارى، ويحق لكلا اللاعبين التوقيع لأى نادٍ آخر مجاناً.

ويستعد النادي المصري لمواجهة أسوان في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، والمقرر لها الأربعاء المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية.