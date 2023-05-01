شاهد|لحظة وصول عدد من الفنانين لتشييع جثمان الفنان مصطفى درويش

وصل قبل قليل عدد من نجوم الفن لمسجد الحصري بمدينة الـ 6 من أكتوبر للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل مصطفى درويش.

وحرص الفنان إسلام إبراهيم ومحمد على رزق والفنان محمود حافظ وغيرهم، على أداء صلاة الجنازة على جثمان الفنان مصطفى درويش وتشييع الجثمان لمثواه الأخير.

وتوفي الفنان المصري مصطفى درويش عن عمر ناهز 43 عامتً، وتشييع الجنازة بعد صلاة العصر، من مسجد الحصري في أكتوبر.

وجسد درويش أكثر من 30 عمل درامي وسينمائي ولقي شهرة واسعة بعد قيامه بدور «فتحي» مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل بـ100 وش الكوميدي الذي أخرجته كاملة أبو ذكري.



ومصطفى درويش من مواليد ١١ يناير ١٩٨٠، وبدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، وشرح درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وتم العرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج.