القبض على تاجر مخدرات وبحوزته ربع كيلو هيروين وسنجة بالإسماعيلية

تمكنت وحدة مباحث مركز فايد برئاسة المقدم محمود عبداللطيف من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته ربع كيلو من مخدر «الهيروين» وسلاح ابيض عبارة عن سنجة.

وكانت المعلومات قد وردت للنقباء "أحمد حمدي" و "أحمد إسماعيل" معاوني مباحث مركز فايد بقيام أحد الأشخاص بالاتجار بالمواد المخدرة، وبحوزته كمية من الهيروين ويقوم بتوزيعها على عملائه بقرية سرابيوم.

وقام النقيب احمد حمدي بإخطار المقدم "محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد والذي بدوره قام بإخطار اللواء "محمد عبدالرحيم" مدير مباحث الإسماعيلية، والذي قام بتكليف رئيس مباحث المركز والضابط المعاون بإعداد كمين لضبط المتهم بعد إصدار إذن من النيابة.

وبعد إعداد الكمين اللازم، تم ضبط المتهم وبحوزته ربع كيلو من مخدر (الهيروين) وسلاح ابيض عبارة عن سنجة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بغرض الاتجار، والسلاح الأبيض لحماية تجارته الغير مشروعة، وتم عرضه على النيابة التي قررت حبسه 4 أيام وإرسال المواد المشتبه في كونها مخدرة للمعمل الكيماوي للفحص ولعرض تقرير فني بعد الانتهاء منه.