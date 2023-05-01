رئيس جامعة بنها يناقش الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة، وحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، وشيرين شوقي أمين عام المجلس، وأعضاء المجلس، والأمناء المساعدين.

واستعرض رئيس الجامعة، خلال الجلسة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني والتي من المقرر أن تبدأ خلال شهر مايو القادم من خلال إعلان جداول الامتحانات والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

كما وجه رئيس الجامعة أيضا برفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية والتمريض وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية، لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.

وناقش رئيس الجامعة أيضا الاستعدادت النهائية للمشاركة في مسابقة "أفضل جامعة صديقة للبيئة"، مشيراً إلي أن المسابقة تهدف للوصول إلى جامعات مصرية خضراء (صديقة للبيئة)، من خلال قياس مدى التزام الجامعات بتطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، ومدى مراعاتها لمعايير البنية التحتية، ومعايير الطاقة والتغير المناخي، ومعايير إدارة المُخلفات، ومعايير إدارة المياه، ومعايير النقل المستدام داخل الجامعة، بالإضافة إلي معايير جودة وجمال البيئة، وإدارة الأزمات، ومعايير التعلم والبحث العلمي، ورؤية ورسالة الجامعة للحفاظ على البيئة والاستدامة.

وخلال الجلسة أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها على أهمية توثيق الصفحات الرسمية الخاصة بالكليات على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وذلك بالتنسيق مع وحدة تكنولوجيا المعلومات بالجامعة لوضع ضوابط وإعداد دليل لصفحات التواصل الاجتماعى بالجامعة وتحديد المسئول عن نشر المحتوى فى تلك الصفحات.

وشدد رئيس الجامعة على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الجهات والأشخاص التي تنتحل اسم الجامعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا الجميع بعدم التعامل مع تلك الصفحات، والسعي إلى الحصول على أخبار الجامعة من خلال الصفحات الرسمية الموثقة للجامعة والكليات.