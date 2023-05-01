تأجيل محاكمة رئيس منطقة الإسكان بعابدين وآخرين بتهمة الرشوة إلى 20 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، نظر جلسة محاكمة رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين وسكرتير حي عابدين وموظف بإدارة الطرق بحي عابدين لجلسة 20 مايو الجاري.



كانت كانت نيابة وسط القاهرة الملية، قد أمرت بإحالة رئيس منطقة الاسكان بحي عابدين واثنين آخرين الي المحاكمة بتهمة الرشوة، عقب التحقيق معهم ومواجهته بالتسحيلات الخاصة بالواقعة، وعرضها ادعلي خبراء، والتأكد من صحتها.



تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغا من صاحب عقار يتهم مدير حي الإسكان بحي عابدين بطلب رشوة مالية حتى يسمح له بالبناء دون تحرير محاضر، وعدم إبلاغ الحى بتك المخالفات من أجل إيقافها، فطلبت الرقابة الإدارية من صاحب البلاغ مسايرة المتهم حتى يتم القبض عليه، وأضافت التحقيقات أن الرقابة الإدارية قامت بتسجيل كل الاتصالات للمتهم، بالإضافة إلى تصويره أثناء تلقيه رشوة