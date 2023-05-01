وكيل صحة الشيوخ: السيسي هو الداعم الأول لعمال مصر وقراراته تخصهم جميعا

قال النائب حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي هو الداعم الأول للعمال، وكان حديثه اليوم نابعا من القلب، وجاءت كل قراراته غير مسبوقة وفي صف عمال مصر سواء في القطاعين العام والخاص أو العمالة غير المنتظمة.

وأكد خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الاهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني، ورفع إنتاجيتهم لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الاقتصادية المنشودة، وهو ما تعمل عليه مصر ويظهر من خلال قرارات الرئيس وتوجيهاته.

وشدد وكيل صحة الشيوخ، أن عمال مصر هم الثروة الحقيقية التي تمتلكها الدولة، فلولاهم ما حققت مصر الخطوات السريعة في تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بقطاعات عدة في فترة زمنية قياسية، وما كانت قادرة على أن تخطو بقوة نحو الجمهورية الجديدة كما هو حادث الآن، فعمال مصر هم أعمدتها نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.

ولفت د خضير، الى أن الاحتفال بعيد العمال هذا العام يأتي متزامنًا مع تحقيق العمال عددًا من المكاسب، منها رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 3500 جنيه بنسبة تصل إلى نحو 191% خلال 8 سنوات، وهي نسبة قياسية ولم تحدث من قبل.

وشدد على أن الرئيس السيسي عكف على تبنى استراتيجية وطنية لمواجهة البطالة، والتى من شأنها تعزيز خطط التنمية المستدامة، والعمل من خلال أسس منهجية لمعرفة احتياجات سوق العمل، وتأهيل الكوادر العاملة ورفع كفاءتها.

واختتم بالتأكيد على أهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال، بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات. فهذا القرار جاء بمثابة إجراء حمائي لعمال مصر، في الظروف الراهنة، بالاضافة إلى التأكيد على الإلتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوى الإعاقة.