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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. تطييب رفات الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بكاتدرائية السمائيين في شرم الشيخ

جانب من تطبيب رفاة
جانب من تطبيب رفاة
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احتفلت كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، بتطييب رفات الشهيد العظيم مارجرجس الروماني.

وصلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسى النبي العامر ببريه، صلوات العشية، وفي ختام العشية طيّب نيافته رفات الشهيد بمشاركة عدد من الآباء كهنة كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ.

كانت كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ، قد نظمت مؤخرا حفل استقبال للأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير القديس العظيم موسي النبي العامر ببرية سيناء، وسط موكب مهيب يصحبه دقات أجراس الكنيسة، وذلك عقب عودته من رحلة علاجية بأمريكا.

وكان فى استقبال الأنبا أبوللو، بمقر كاتدرائية السمائيين جمع غفير من آباء كهنة الكاتدرائية، والشمامسة ولفيف من الأخوة المسيحيين الذين قابلوه بالتصفيق الحاد، كما أطلقت السيدات الزغاريد ونثر الورود ترحيبا به.

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