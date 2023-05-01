برلماني: القيادة السياسية اتخذت قرارات حمائية لدعم عمال مصر

أكد النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية وقيادتها السياسية تكن كل تقدير واحترام للجهود التي يبذلها عمال مصر من أجل دفع عجلة الإنتاج والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية والنهضة التى تستهدفها الدولة.

وقال "محسب"، في بيان له اليوم، إن عمال مصر في جميع القطاعات والمجالات يقومون بدور مهم في بناء الجمهورية الجديدة، من خلال الإخلاص والإتقان في العمل، لافتا إلى أن الشعب المصري لديه إيمان راسخ بقيمة العمل، ودوره في الحفاظ على استقرار المجتمع والمساهمة الإيجابية في بناء حضارة الأمم.

وأكد عضو مجلس النواب، أهمية القرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم لدعم عمال مصر، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه بمجرد انتهاء الإجراءات القانونية، خطوة مهمة في هذا التوقيت شديد الحساسية، حيث ارتفاع معدلات التضخم مما ساهم في زيادة الأعباء الاقتصادية على كاهل العمال، خاصة العمالة غير المنتظمة.

كما شدد النائب أيمن محسب، على أهمية قرار الرئيس بإصدار وثيقة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، وهو الأمر الذي عاني منه الكثير من العمال بسبب عدم وجود تأمين لحمايتهم في هذه الحالات، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس جاءت بمثابة إجراءات حمائية لعمال مصر خاصة مع حرص الرئيس على توجيه القطاع العام والخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور ودعم ذوى الاحتياجات الخاصة والتأكيد على الالتزام بتطبيق نسبة تشغيل 5% لصالح ذوي الإعاقة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الإجراءات تتماشى مع ما طالبه به من فترة حيث سبق وتقدم بمشروع قانون لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر مثمنا توجيهات الرئيس اليوم واعلانه اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر.

وأكد "محسب"، ضرورة إجراء حوار مجتمعي جاد حول مشروع قانون العمل الجديد، من أجل إحداث حالة من التوافق عليه، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل، وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى وقعت عليها مصر، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حريص على تقديم الدعم والرعاية اللازمة لكل عمال مصر.