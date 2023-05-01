جامعة حلوان تستقبل وفدا من جامعة أوروبا الألمانية لبحث سبل التعاون

استقبلت جامعة حلوان وفد من جامعة أوروبا الألمانية University of Europe التابعة لشبكة المؤسسات التعليمية الدولية Global University Systems(GUS) والتي تضم ٣٣ جامعة دولية، وذلك بشأن تطوير برنامج دولي لمرحلة البكالوريوس بالتعاون مع كلية التجارة وإدارة الأعمال.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

و أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة بالتعاون المثمر مع أعضاء الوفد، مؤكداً العلاقات الوطيدة بين جامعة حلوان والجامعات الألمانية في المجالات المختلفة، واتساق تلك الجهود الدولية مع توجهات الدولة المصرية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتطوير برامج ذات طابع دولي تسهم في تأهيل كوادر تدريسية وتخريج طلاب مؤهلين لسوق العمل وفق المعايير الدولية.

كما أكد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي نشاط جامعة حلوان وتميزها في تطوير برامج دولية بالتعاون مع العديد من الجامعات الألمانية، بل والمشاركة في مشروعات ممولة من هيئة التبادل العلمي الألمانية، والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلي مشاركة عدد كبير من طلاب الجامعة في المنح الممولة من الجهات الألمانية وتميزهم فيما يخص مستوي الإنجاز والتميز في التعلم علي النطاق الدولي.

وتم بحث سبل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ثم تم عقد جلسة بين السادة أعضاء هيئة التدريس برئاسة الاستاذ الدكتور ميادة بلال لمناقشة البرامج التخصصية في مجال التجارة وإدارة الأعمال، والإطلاع علي لائحة الكلية لبحث إمكانية التوافق حول برنامج دولي متميز لطلاب مرحلة البكالوريوس.

وتضمن اليوم الثاني امس الخميس الموافق ٢٧ ابريل ٢٠٢٣ جلسات نقاشية بمقر كلية التجارة بالزمالك للتوافق حول آلية تطوير لائحة البرنامج المشترك، بالإضافة إلي بحث أوجه التعاون مع التخصصات الأخرى المناظرة

قامت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بعرض بدائل متنوعة للبرنامج الدولي بهدف طرح سيناريوهات بديلة في حال اختلاف اللوائح الدراسية بين الدولتين، وأشارت إلي أن تلك الزيارة هي نتاج مباحثات ولقاءات واجتماعات افتراضية دامت لأكثر من تسعة أشهر للتوافق حول آلية التعاون الدولي وطرح البدائل المختلفة للبرامج الدولية المشتركة، كما أشادت بدعم إدارة الجامعة لجهود المكتب في تعزيز النشاط الدولي، كما وجهت الشكر إلي العمداء و أعضاء هيئة التدريس لما تم بذله من جهد خلال الزيارة لبدء الخطوات الأولي في تطوير برنامج دولي مشترك يسهم في تفعيل استراتيجية التدويل بجامعة حلوان ويعزز تواجدها علي الساحة الدولية.

وفي ختام الزيارة دعي رئيس الجامعة رئيس الجامعة الالمانية والوفد المرافق له لعشاء رسمي تم تنظيمه بفندق كلية السياحة والفنادق بحضور وتنظيم الدكتور سهي عبد الوهاب عميد كلية السياحة والفنادق و الدكتور سامح جمال وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع،وانتهي اللقاء بتوجيه دعوة لرئيس جامعة حلوان لزيارة الجامعة الالمانية في القريب العاجل.