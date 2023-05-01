رئيس هيئة الطاقة الذرية يصل إلى مصر بعد زيارة ناجحة لروسيا

عاد الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، إلى مصر اليوم بعد زيارة ناجحة لروسيا لبحث وتعزيز العلاقات مع معهد التعاون للبحوث النووية بروسيا، وبدأت الزيارة بوصول الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية وعضو المجلس العلمي لمعهد التعاون للبحوث النووية إلى روسيا يوم 24 أبريل 2023، حيث استقبل سيادته عند وصوله الدكتور غريغوري تروبنيكوف مدير المعهد الروسي وأعضاء المعهد، وقد رحب بزيارة للمعهد وأشار إلى التاريخ الطويل للتعاون بين هيئة الطاقة الذرية المصرية والمعهد الروسي والذي أستمرت على مدار ثلاثة عقود.

وصرح مدير المعهد الدكتور غريغوري تروبنيكوف: "آمل أن تساعد هذه الزيارة في دعم وتعزيز اتصالاتنا وتطوير مشاريع مشتركة جديدة بين الجهتين".

ودارت المناقشات بين الجهتين حول الخطط المشتركة لتعزيز التعاون، كما شارك في عدد من اجتماعات العمل مع الجانب الروسي، بما في ذلك مقابلة ممثلين عن شركة روساتوم الحكومية، وكذلك التعرف على البنية التحتية والمجالات العلم بالمعهد.

كما شارك خلال تواجده بروسيا بحضور البرنامج التدريبي الدولي الثاني والعشرين لصناع القرار في مجال العلوم والتعاون العلمي الدولي "خبرة معهد التعاون للبحوث النووية للدول الأعضاء والدول الشريكة".

وشارك في JEMS-22 رؤساء الهيئات ومتخصصون في مؤسسات بحثية وتعليمية وطنية من مصر وروسيا وجنوب إفريقيا وفيتنام، بالإضافة لممثل للهيئة العربية للطاقة الذرية وممثلون من دولة باكستان الذي يحضرون لأول مرة. وقد زار المشاركون خلال البرنامج الدولي مصنع العناصر الفائقة الثقل ، ومجمع السيكلترون، ومصنع المغناطيسات فائقة التوصيل.

شملت الزيارة مختبر فليروف للتفاعلات النووية والذي يجري أبحاثاً حديثة في مجالات تجريبية في تركيب ودراسات الفيزياء النووية والخصائص الكيميائية للعناصر الجديدة فائقة الثقل، وتفاعلات الاندماج والانشطار، ودراسات تفاعل الأيونات الثقيلة مع المواد المختلفة (البوليمرات، أشباه الموصلات، المكونات الإلكترونية للمعدات الفضائية).

كما شملت زيارة مختبر فيزياء الطاقة العالية والسيكلترون استعراض الأبحاث الحديثة في مجالات فيزياء الأيونات الثقيلة عند الطاقات العالية، وفيزياء الدوران، بالإضافة إلى التطورات البحثية المتقدمة في فيزياء الجسيمات الأولية.

وصرح الدكتور عمرو الحاج، بعد عودته لأرض الوطن، بأن التعاون بين الهيئة ومعهد التعاون للبحوث النووية بروسيا هو تعاون قائم على تبادل الخبرات بين الجهتين، وكذلك المصلحة المشتركة للجانبين، وأكد إن أبوابنا مفتوحة لهذا التعاون.

كما أكد أنه من المهم ليس فقط تعزيز الاتصالات في المشروعات القائمة بالفعل ولكن أيضًا تطوير التعاون من خلال بدء مشاريع جديدة أكبر وتوسيع نطاق الأعمال العلمية المشتركة بين الجانبين لتشمل مجالات الفيزياء النووية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك للجهتين.

أشار الطرفان إلى أهمية تطوير التعاون في مجالات الدراسات النيوترونية وتقنيات المفاعلات كمجالات ذات اهتمام مشترك. وقد تأكد للجانبين إمكانية مشاركة الجانب الروسي في تحديث المفاعل البحثي المصري من حيث إنشاء مرافق للبحث وتنظيم البرنامج التجريبي فيها. ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في تبادل الخبرات بين الجانبين، كما يساعد على دعم وتطوير الكفاءات من المتخصصين المصريين وتطوير التقنيات النووية لمفاعلات البحوث بمصر.

بالإضافة إلى ذلك، ونظرًا لأن هيئة الطاقة الذرية المصرية هي المنسق الرئيسي للبرامج العلمية والتعليمية مع الهيئة العربية للطاقة الذرية، فهي على استعداد تام للمساهمة في تعريف ونقل الخبرات للدول الأفريقية بأبحاث وتقنيات معهد التعاون للبحوث النووية الروسي، فضلا عن المساعدة في جذب شركاء علميين جدد للمعهد. مع الأخذ في الاعتبار الدور الخاص الذي يؤديه المعهد الروسي كمركز علمي حكومي دولي متميز، وقد تم اقتراح تنظيم منصة على أساس المعهد لتدريب المتخصصين من الوكالات الذرية الأخرى، وكذلك لتبادل الخبرات والتكنولوجيا.

اختتم رئيس هيئة الطاقة الذرية زيارته لروسيا، حيث أتفق الجانبان على تنظيم ورشة عمل بالتوازي لتقديم مجالات البحوث ومشاريع البنية التحتية لهيئة الطاقة الذرية المصرية وكذلك للإشارة إلى الاتجاهات ذات الأولوية لتعميق العلاقات بين الجانبين ولدعم مجالات العلوم والتكنولوجيا النووية في مصر.

وصرح الدكتور شريف الجوهري، المتحدث الرسمي للهيئة، بأن هذه الزيارة تأتي في إطار استراتيجية التعاون الدولي للهيئة والإطار الاستراتيجي الموقع بين مصر وروسيا للتعاون في مجالات الأستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

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