«الملك سلمان للإغاثة» يوزع مساعدات لمتضرري الزلزال في سوريا والنازحين في اليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أطنان من المساعدات الغذائية والإغاثية، لمتضرري الزلزال في سوريا، والنازحين في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمس الأحد، أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزع أمس 25 طنًا و680 كيلو جراما من السلال الغذائية و600 حقيبة نظافة في بلدة عزمارين بمحافظة إدلب بالجمهورية العربية السورية؛ استفاد منها 600 أسرة من متضرري الزلزال.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب السوري.

كما سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 267 طنا و750 كيلوجراما من السلال الغذائية و360 خيمة وحقيبة إيوائية تمثل الدفعة الأولى من المساعدات الإغاثية الطارئة المقدمة من المركز للنازحين في محافظة الجوف باليمن.

وأعرب محافظ الجوف اللواء حسين العجي العواضي عن شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة على تقديمه المساعدات الغذائية والإيوائية الطارئة للنازحين بما يسهم في تخفيف معاناتهم.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة؛ لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة ذات الاحتياج حول العالم