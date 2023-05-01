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الإثنين 01 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تتحفظ على كاميرات المراقبة لكشف ملابسات إلقاء طفل رضيع بالبدرشين

الطفل
الطفل
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تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها حول العثور على طفل رضيع مُلقى أسفل كوبري الأوسطى بمنطقة البدرشين، ومن جانبها أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين بإلقاء الرضيع، وقد طالبت تحريات الأجهزة الأمنية  لكشف  ملابسات الواقعة، كما أمرت بإيداع الطفل داخل إحدى دور الرعاية لحين الانتهاء من التحقيقات.

الواقعة بدأت ببلاغ  لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من الأهالي، يؤكد  العثور على طفل رضيع أسفل كوبري الأوسطي، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين صحة البلاغ وأن الطفل يرتدي ملابسه ويمتلك إسورة بها اسم الأم وتُدعى منى ماجد، واسم الطبيب ويُدعى عبد الحميد.


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعه، وجارى تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان.

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