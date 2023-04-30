ضمن الموجة 21.. حملة لإزالة مخالفات البناء بحلوان

تابعت المهندسة چيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية في هذا الشأن جهود حي حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان في تنفيذ قرارات ازالة التعديات الواقعة علي اراضي الاصلاح الزراعي المستهدف تنفيذها ضمن الموجه الحادية والعشرون الكائنة بمنطقة عزبة الوالدة ومنطقة عرب غنيم بحلوان.

وشملت الحملة ازالة حوائط من الطوب الابيض وبعض الاعمدة الخرسانية ومباني واسوار من الطوب الابيض البلوك وقواعد وسملات خرسانية وتمت الازالة ازالة كليه وجزئية .

كما شملت الحملة ازالة خارج المستهدف للموجه الحادية والعشرون وتنفيذ قرار رقم 20 لسنه 2023 للتعديات المقامة علي أرض الخدمات بجوار مسجد عمر بن عبد العزيز وتم تنفيذه تنفيذ كلي علي مساحة 100م تقريباً . .

وذلك بمعاونة المتابعة الميدانية و ادارة التنظيم وادارة الاملاك ووحدة المتغيرات المكانية ووحدة تنفيذ الاحكام الاجهزة المعنية بالحي ومسئول حماية الاراضي جمعية حلوان للاصلاح الزراعي ومفتش منطقة العياط للاصلاح الزراعي وبمشاركة السيد قائد شرطة المرافق بحلوان ورئيس الدورية والقوة المرافقة لها من قسم شرطة حلوان وتم تحرير محضر اداري بقسم شرطة حلوان .

وكانت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قد شددت على متابعة ملف ازالة ازالة التعديات علي أملاك الدولة والارضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة وهيبه الدولة علي اراضيها ضمن المرحلة الأولي من الموجة ٢١ والتي ستتم على ثلاثة مراحل.