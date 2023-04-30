10668 مواطنا تقدموا للحج السياحي و 47270 للاقتصادي و15936 بري

انتهت اليوم، وزارة السياحة والآثار، من إجراء القرعة الإلكترونية للحج، لاختيار اسماء 16 ألف مواطن لأداء فريضة الحج السياحى لعام 1444هـ.

وبحسب البيانات التي أظهرتها القرعة، فقد بلغت نسبة المواطنين المتقدمين للحج السياحي الخمس نجوم 14.43% بواقع 10668 مواطنا، ونسبة المتقدمين للحج الاقتصادي 64% بواقع 47270 مواطنا، فيما بلغت نسبة المتقدمين للحج البري 21.57% بواقع 15936 مواطنين، وذلك من إجمالي 73874 مواطن تقدموا لقرعة الحج السياحي.

وبلغت نسبة فرص النجاح لمستوى الخمس نجوم 36%، من إجمالي من تقدموا له، وحصل المستوى على عدد تأشيرات 3674 تأشيرة، بإجمالي عدد مشرفي مجموعات 326 مشرف، فيما بلغت النسبة للمستوى الإقتصادي 16%، بواقع 6835 تأشيرة، وعدد مشرفين 1165 مشرفا، وفي البري باغت نسبة النجاح 24%، بواقع 3616 تأشيرة، بعدد 384 مشرف.

وبلغ عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة سياحة ما يلي: فئة أ: خمس نجوم 29 تأشيرة، واقتصادي 16، وبري 24، بينما الشركات فئة ب: خمس نجوم 22 تأشيرة، واقتصادي 13، وبري 20 تأشيرة، والشركات فئة ج: 15، و10، و15 تأشيرة على التوالي.