إنتر يحقق ريمونتادا أمام لاتسيو ويهدى نابولى درع الكالتشيو بعد 33 عاما

حقق فريق إنتر ميلان، فوزًا كبيرًا على ضيفه لاتسيو، بثلاثة أهداف لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سان سيرو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز ثلاثية إنتر اللاعب لاوتارو مارتينيز فى الدقيقة الـ78 و90، بينما جاء الثالث عن طريق اللاعب روبن جوسينس فى الدقيقة الـ83، وجاء هدف لاتسيو الوحيد اللاعب فيليبي اندرسون فى الدقيقة الـ 30 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز العريض أهدى فريق إنتر ميلان درع الدورى الإيطالي إلى فريق نابولي، بعد 33 عام من أخر تتويج به، وقت ان كان قائدهم الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا.

كما رفع فريق إنتر رصيده إلى النقطة الـ 57، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند النقطة 61 فى الوصافة، وبفارق 17 نقطة عن نابولى المتصدر.