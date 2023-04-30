رسميا.. "السياحة" تعلن نتائج قرعة الحج

أجرت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع اللجنة العليا للحج، القرعة الإلكترونية العشوائية لاختيار اسماء 16 ألف مواطن لأداء فريضة الحج السياحى لعام 1444هـ، من بين 73874 مواطن تقدموا للحج.

وشهدت القرعة منافسة بين 10668 مواطنا تقدموا للحج الخمس نجوم، تنافسوا على 4000 تأشيرة، و47270 مواطن تقدموا للحج الاقتصادي تنافسوا على 8000 تأشيرة، بينما تقدم للحج البري 15936 تنافسوا على 4000 تأشيرة، وتقدمت 1483 للمشاركة بقرعة الحج، منها 268 شركة للخمس نجوم بنسبة 18%، و922 شركة للحج الاقتصادي بنسبة 62%، و293 شركة للمستوى البري بنسبة 20%.

وبلغ عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة سياحة ما يلي: فئة أ: خمس نجوم 29 تأشيرة، واقتصادي 16، وبري 24، بينما الشركات فئة ب: خمس نجوم 22 تأشيرة، واقتصادي 13، وبري 20 تأشيرة، والشركات فئة ج: 15، و10، و15 تأشيرة على التوالي.

وبلغت نسب فرص النجاح لكل مستوى: الخمس نجوم 36%، والاقتصادي 16%، والبري 24%.