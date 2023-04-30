رئيس تايوان السابق يدعو حكومة تساي لبدء الحوار مع الصين لتحقيق السلام

دعا رئيس تايوان السابق ما ينج جيو، اليوم /الأحد/، جميع الأطراف الحكومة التايوانية الحالية للدخول في حوار مع الصين لتجنب الحرب والسعي من أجل السلام.

وقال جيو عقب عودته إلى تايوان بعد اختتام رحلة لحضور منتدى دلفي الاقتصادي بالعاصمة اليونانية أثينا، وفقا لما أوردته صحيفة (فوكاس تايوان) المحلية، إن "الحفاظ على السلام عبر المضيق والأمن الإقليمي لهما أهمية قصوى، لذلك أدعو لبذل الجهود لدفع الحوار بين تايوان والصين لتجنب الحرب وتعزيز السلام".

وطالب رئيس تايوان السابق حكومة الحزب الديمقراطي التقدمي إلى تعزيز العلاقات عبر المضيق وفقًا لدستور لتايوان الذي يحكم العلاقات بين أهالي منطقة تايوان ومنطقة البر الرئيسي لتلبية احتياجات البلاد.

وأعرب عن أمله أن تستمع حكومة تساي إنج ون إلى الاقتراحات المقدمة خلال المنتدى وتنفيذها بما يتماشى مع احتياجات أهل البلاد.

وكان قد غادر رئيس تايوان السابق إلى اليونان في 24 أبريل الجاري وحضر حفل افتتاح المنتدى الذي استمر أربعة أيام.