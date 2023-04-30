سبينيس تفتتح ثاني فروعها بشارع جزيرة العرب بالمهندسين

افتتحت سلسلة سبينيس ايجيبت ثاني أكبر مستثمر اجنبي في قطاع التجزئة المصري فرعها الثالث والعشرين بشارع جزيرة العرب بالمهندسين يوم الاحد 30 ابريل الجاري وقد شهد الافتتاح حالة من الاقبال الكبير من العملاء وقاطني المنطقة حيث يشكل لهم الفرع تجربة تسويقية متميزة كانوا دائمي البحث عنها خاصة مع النجاح الكبير الذي حققه فرع سبينيس الاول بشارع سوريا بالمهندسين والذى تم افتتاحه في نوفمبر 2022.



ويحتل الفرع الجديد موقع متميز بشارع جزيرة العرب العريق علي مساحة 750 متر مربع وهي مساحة تعتبر من المساحات الكبيرة بالنسبة لمنطقة المهندسين ويضم الفرع خليط بين الأقسام التقليدية والأقسام غير التقليدية حيث حرصت سبينيس علي أن تقدم لعملائها أقسام المنتجات غير الغذائية بجانب أقسام السوبر ماركت التقليدية وهو النموذج التي تتميز به سبينيس بل وتكاد تنفرد بها فإلي جانب أقسام البقالة والخضروات والفاكهة ومستلزمات الألبان يتواجد أيضا أقسام الأدوات المنزلية والمفروشات ومستلزمات المنزل الحديث وغيرها كما يشكل الفرع إضافة هامة ليس فقط لمنطقة المهندسين ولكن أيضا لكافة مناطق وسط الجيزة لأنه يشكل بجانب فرع سوريا قاعدة لوجستية لتلبية احتياجات عملاء كافة هذه المناطق عبر الطلب والتعامل من خلال تطبيق الهاتف وموقع سبينيس أونلاين www.spinneys-egypt.com او من خلال الاتصال الهاتفي مباشرة على رقم 16005 خاصة وأن الفرع ينطوي أيضا علي ميزة هامة من مميزات سبينيس وهي أنه يقدم حوالي 2500 منتج من المنتجات الاساسية والهامة من انتاج سبينيس عبر علاماتها التجارية المتعددة وهي المنتجات التي تتميز بجودتها العالية مع أسعارها المنخفضة بمتوسط لا يقل عن 25% من سعر مثيلات هذه المنتجات في السوق وتبلغ استثمارات الفرع الجديد حوالي 30 مليون جنية ويوفر أكثر من مائة فرصة عمل.

وبالطبع فان افتتاح الفرع الجديد في هذا التوقيت سوف يتيح لعملاء المنطقة والمناطق المجاورة الاستفادة من العروض الكبيرة التي تقدمها سبينيس علي مئات السلع والمنتجات من كافة الاقسام هذا بالإضافة الى سهولة استفادة العملاء من عروض التقسيط من كبري البنوك وشركات التقسيط الاستهلاكي خاصه في اقسام السلع المعمرة والكهربائية والاستهلاكية.

