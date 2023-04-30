لجنة حقوق الإنسان العربية تنتخب المستشار جابر المري رئيسا لها

عقدت لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) اجتماعها التاسع والخمسين اليوم الأحد بحضور كافة الأعضاء، وبانتهاء ولاية كل من رئيس اللجنة ونائب الرئيس فتح باب الترشح على المنصبين، وانتخب الأعضاء كل من المستشار جابر صالح المري رئيسا للجنة، والمستشار عبد الرحمن الشبرقي نائبا للرئيس، لولاية تمتد لعامين من تاريخ الانتخاب. كما وجه الأعضاء الشكر للسفيرة نادية جفون على ما بذلته من جهد حثيث خلال فترة ولايتها نائبا لرئيس اللجنة خلال العامين المنصرمين.

جدير بالذكر أن المستشار جابر المري يشغل عضوية اللجنة ابتداء من 23/4/2021، وشغل منصب رئيس اللجنة لولاية أولى منذ 26/4/2021.

كما شغل سابقا عضو باللجنة في الفترة من 5/10/2015 إلى 4/10/2019 وشغل منصب نائب رئيس اللجنة في الفترة من 8/4/2017 إلى 7/4/2019. وشغل العديد من المناصب والوظائف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ولجنة الإتجار بالبشر والمجلس الأعلى للقضاء والمحاكم العدلية بدولة قطر.

كما أن المستشار عبد الرحمن الشبرقي شغل عضوية الجنة من 3/4/2017 لولاية أولى انتهت في 2/4/2021، وتم انتخابه لولاية ثانية بدأت في 3/4/2021، وتولى نائبا لرئيس اللجنة في الفترة من 8/4/2019 وحتى 28/4/2021، وشغل العديد من الوظائف والمناصب بمجلس هيئة حقوق الإنسان واللجنة الشرعية والقانونية والهلال الأحمر السعودي واللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني ولجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وهيئة السوق المالية وهيئة التحقيق والادعاء العام واللجنة الدائمة لغسل الأموال واللجنة الدائمة لجرائم توظيف الأموال بالمملكة العربية السعودية.