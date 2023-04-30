بوينديا وواتكينز يقودان هجوم أستون فيلا أمام مانشستر يونايتد

أعلن اوناي إيمري المدير الفنى لفريق أستون فيلا، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره مانشستر يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب " أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.

وجاء تشكيل فريق أستون فيلا كالتالى:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: إزري كونسا، تيرون منغس، اليكس مورينو.

خط الوسط: أشلي يونغ، لياندير ديندونكير، دوغلاس لويز، جاكوب رامزي، جون ماكجين.

خط الهجوم: إميليانو بوينديا، أولي واتكينز.

ويدخل فريق مانشستر يونايتد اللقاء برصيد 60 نقطة، وضعته فى المركز الرابع، وبفارق 6 نقاط، يحتل فريق أستون فيلا المركز السادس برصيد 54 نقطة.