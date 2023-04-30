إزالة 135000 متر تعديات على أراض بحي المعصرة

وجهت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، باستمرار تنفيذ إزالة التعديات ضمن الموجة ٢١ بمرحلتها الأولى لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتعديات بالولايات التابعة لإحياء المنطقة الجنوبية.

حيث تابعت جهود حي المعصرة برئاسة اللواء عمرو عيسوي رئيس الحي وبالتنسيق مع الاستاذ كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية والأجهزة التنفيذية والمعنية والمتابعة الميدانية.

فقد أسفرت الجهود عن تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة والمقامة على مساحة من الأرض تستخدم كساحة انتظار سيارات ضمن المستهدف تنفيذها ضمن الموجة ٢١ لسنة ٢٠٢٣ باستخدام معدات وعمال الحي امام نادي منشية ناصر بشارع الجيش بمساحة إجمالية ( ٢٥٠٠ م تقريبا ) وتم التنفيذ كليا.

كما تم تنفيذ قرار إزالة بجوار مدرسة فاطمة الزهراء بمساحة (١١٠٠٠ متر) وتم التنفيذ كليا في ظل حرص الدولة علي التعامل بكل حزم مع كل أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة وإعلاء كلمة القانون والضرب بيد من حديد ضد المخالفين.

وذلك بمشاركة مأمور قسم شرطة المعصرة ومديري الاملاك والازالات والمتابعة الميدانية والاشغالات وبحضور قوة المرافق والقوات الشرطية .وتم تحرير محضر تنفيذ الازالة الخاص بهذا الشأن.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بإعادة الاراضي الى ماكانت عليه قبل التعديات مع المتابعة المستمرة لهذه المواقع التي تم استردادها لضمان عدم عودة المخالفات مرة اخرى طبقا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

واضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على أن الدولة المصرية بكافة اجهزتها التنفيذية حريصة كل الحرص على ازالة مختلف اشكال التعديات سواء على املاك الدولة او التابعة لجهات الولاية مثل الري والزراعة وحماية النيل مع عدم التهاون مع اية حالة تعدي وذلك من خلال المتابعة الدورية والجولات التفقدية وازالة كافة المخالفات في المهد.

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة على رؤوساء احياء المنطقة الجنوبية وكافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والاحياء بمتابعة ملف إزالة التعديات علي أملاك الدولة ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ علي أملاك الدولة والحفاظ على هيبه الدولة علي اراضيها والتصدى لكافة اشكال التعديات في المهد الى جانب سرعة العمل على استغلال تلك الاراضي المستردة طبقا لمخططات الدولة وتشديد اعمال التأمين والحراسة عليها .