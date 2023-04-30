الإحصاء: 67,5 % من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بيانا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الذي يحتفل به في الأول من مايو من كل عام، ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869، حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.

واشار الجهاز إلى أنه وفقا للمؤشرات العالمية، فإن تقديرات منظمة العمل بلغ معدل مشاركة المرأة فى القوى العاملة 47,4 % عام 2022 مقارنة 72,3 % للرجال.

وأوضح الجهاز أنه من أهم مؤشرات بحث القوى العاملة فى مصر، أنه بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 67,5% خلال عام 2022 من إجمالي المشتغلين ( 15 سنة فــأكثر ) مقابل 69,2 % خلال عام 2021 وبنسبة انخفاض حوالى 1,7%.

وبلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 64,0% ، بينما بلغت 88,6 % للإناث خلال عام 2022.

كما بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 43,4 % خلال عام 2022 من إجمالي المشتغلـين( 15 سنة فأكثر ).

وأشار الجهاز إلى أنه بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 38,8%، بينما بلغت 70,7 % للإناث خلال عام 2022 .

وبلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 97,0% ، بينما بلغت 36,4% فى القطاع الخاص (داخل المنشآت ) خلال عام 2022، بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر(45,8ساعة).

و بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (46,3 ساعة ) مقارنة بـ (42,8ساعة ) للإناث.

وتابع الجهاز أنه بلغ متوسـط عـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (51,2ساعة) ، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط (50,4ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (49,8ساعة ).

وبلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال (45,1 ساعة) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) 49,4 ساعة.