ضبط شخص حاول سرقة دراجة نارية بالغربية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول خبر على أحد المواقع الإخبارية يتضمن تمكن الأهالى من ضبط أحد الأشخاص حال محاولته سرقة دراجة نارية بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية وتكبيله بأحد أعمدة الإنارة والتعدى عليه بالضرب.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 28 الجارى تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من الأهالى بضبط شخص حال شروعه فى سرقة دراجة نارية ، وبالإنتقال وسؤال (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) قرر قيامه بمساعدة الأهالى فى ضبط المذكور حال محاولته سرقة دراجة نارية ملك (شقيقه ، مقيم بذات العنوان) أثناء تركها أمام الورشة محل عمله كائنة بدائرة المركز ، دون التعدى عليه بالضرب أو تكبيله بأحد أعمدة الإنارة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور وتبين أنه ("له معلومات جنائية" ، مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.